Войчех Шченсны: «Последние 6 месяцев стали для меня испытанием, но я доволен решением перейти в «Барсу»

Войчех Шченсны оценил свой переход в «Барселону».

34-летний голкипер стал игроком каталонского клуба в начале октября 2024 года. Вчера он пропустил четыре мяча в матче Лиги чемпионов с «Бенфикой » (5:4).

«Я не хочу оглядываться назад, ведь впереди еще долгий путь в Лиге чемпионов. Есть фантастические команды, и мы должны быть на высоте, если хотим оставаться конкурентоспособными.

Последние шесть месяцев стали для меня испытанием, но я могу сказать, что очень доволен решением перейти в «Барселону », – сказал вратарь Войчех Шченсны в эфире Movistar+.

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