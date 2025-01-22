Войчех Шченсны: «Последние 6 месяцев стали для меня испытанием, но я доволен решением перейти в «Барсу»
Войчех Шченсны оценил свой переход в «Барселону».
34-летний голкипер стал игроком каталонского клуба в начале октября 2024 года. Вчера он пропустил четыре мяча в матче Лиги чемпионов с «Бенфикой» (5:4).
«Я не хочу оглядываться назад, ведь впереди еще долгий путь в Лиге чемпионов. Есть фантастические команды, и мы должны быть на высоте, если хотим оставаться конкурентоспособными.
Последние шесть месяцев стали для меня испытанием, но я могу сказать, что очень доволен решением перейти в «Барселону», – сказал вратарь Войчех Шченсны в эфире Movistar+.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Mundo Deportivo
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