Шченсны пропустит кубковый матч с «Бетисом» после удаления в Суперкубке Испании. Вратарь «Барсы» получил красную за фол на Мбаппе

Войчех Шченсны пропустит следующий матч «Барселоны» после удаления в класико.

Голкипер «Барселоны» был удален на 54-й минуте матча с «Реалом» (5:2) в финале Суперкубка Испании за фол на Килиане Мбаппе , вышедшем к воротам один на один. Главный судья Хесус Хиль Мансано после просмотра видеоповтора показал вратарю красную карточку.

Согласно Дисциплинарному кодексу RFEF, дисквалификации, полученные в Суперкубке Испании, распространяются на следующие матчи команды во внутренних турнирах. Соответствующие изменения в правила были внесены для того, чтобы предотвратить возможность ухода игрока от наказания в случае, если он больше не сможет принять участие в турнире.

Таким образом, Шченсны не сможет принять участие в следующем матче «Барселоны» – с «Бетисом » в 1/8 финала Кубка Испании. Игра состоится 15 января.