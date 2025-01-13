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  • Шченсны пропустит кубковый матч с «Бетисом» после удаления в Суперкубке Испании. Вратарь «Барсы» получил красную за фол на Мбаппе
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Шченсны пропустит кубковый матч с «Бетисом» после удаления в Суперкубке Испании. Вратарь «Барсы» получил красную за фол на Мбаппе

Войчех Шченсны пропустит следующий матч «Барселоны» после удаления в класико.

Голкипер «Барселоны» был удален на 54-й минуте матча с «Реалом» (5:2) в финале Суперкубка Испании за фол на Килиане Мбаппе, вышедшем к воротам один на один. Главный судья Хесус Хиль Мансано после просмотра видеоповтора показал вратарю красную карточку.

Согласно Дисциплинарному кодексу RFEF, дисквалификации, полученные в Суперкубке Испании, распространяются на следующие матчи команды во внутренних турнирах. Соответствующие изменения в правила были внесены для того, чтобы предотвратить возможность ухода игрока от наказания в случае, если он больше не сможет принять участие в турнире.

Таким образом, Шченсны не сможет принять участие в следующем матче «Барселоны» – с «Бетисом» в 1/8 финала Кубка Испании. Игра состоится 15 января.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
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