Шченсны дебютировал за «Барселону» – в матче с «Барбастро» в Кубке Испании
Войчех Шченсны дебютировал за «Барселону».
34-летний вратарь вышел в стартовом составе каталонской команды на матч против «Барбастро» в 1/16 финала Кубка Испании.
Поляк присоединился к «блаугране» в октябре, возобновив карьеру, но до сегодняшнего дня не играл.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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