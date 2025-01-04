Шченсны дебютировал за «Барселону» – в матче с «Барбастро» в Кубке Испании

Войчех Шченсны дебютировал за «Барселону».

34-летний вратарь вышел в стартовом составе каталонской команды на матч против «Барбастро» в 1/16 финала Кубка Испании.

Поляк присоединился к «блаугране» в октябре, возобновив карьеру, но до сегодняшнего дня не играл.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.