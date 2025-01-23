Ковач хочет контракт до конца сезона с опцией продления на год или два – «Боруссия» вряд ли согласится. Клуб рассматривает приглашение Фишера на полгода

«Боруссия» продолжает переговоры с Нико Ковачем.

53-летний специалист готов сменить Нури Шахина на посту главного тренера дортмундской команды. Первые контакты между сторонами состоялись в четверг.

Экс-тренер «Баварии» хотел бы подписать контракт до конца сезона с опцией продления на год или два – в настоящее время это маловероятно, пишет журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Поэтому клуб рассматривает и другие кандидатуры – в том числе Урса Фишера .

Утверждается , что бывший тренер «Униона» согласен временно возглавить команду и покинуть ее по окончании сезона.

«Боруссия » занимает 10-е место в турнирной таблице Бундеслиге, набрав 25 очков после 18 туров.