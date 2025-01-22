«Боруссия» ведет переговоры с Ковачем. Экс-тренеру «Баварии» предложат контракт на полгода

«Боруссия» ведет переговоры с Нико Ковачем.

53-летний специалист может возглавить дортмундскую команду, сменив на посту главного тренера Нури Шахина, который был уволен сегодня.

По информации журналиста Sky Sport Патрика Бергера, Ковач недавно отказался от подписания контракта с «Бешикташем» и готов к работе в «Боруссии ».

Первоначально клуб планирует заключить шестимесячный контракт с экс-тренером «Баварии» и «Монако». Если соглашение не будет достигнуто, будут рассмотрены и альтернативные кандидатуры.

«Боруссия» занимает 10-е место в турнирной таблице Бундеслиге, набрав 25 очков после 18 туров.