Тен Хаг, Ковач и Шмидт – среди кандидатов на замену Шахину в «Боруссии»

Стали известны кандидаты на замену Нури Шахину в «Боруссии».

Сегодня дортмундский клуб объявил об увольнении Шахина с поста главного тренера.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, одним из претендентов на освободившуюся должность является экс-тренер «Баварии» и «Монако» Нико Ковач .

53-летний специалист в данный момент находится без клуба, его кандидатура обсуждалась руководством «Боруссии », он может приступить к работе в любой момент.

Идеальным вариантом для боссов клуба видится приглашение Рогера Шмидта . Однако потребуются усилия, чтобы убедить его возглавить команду сейчас, а не дожидаться лета. 57-летний тренер также находится без клуба.

Экс-тренер «МЮ » Эрик тен Хаг также в числе кандидатов, но переговоры на данном этапе пока не продвигаются.

На данный момент исполняющим обязанности тренера назначен тренер команды U19 Майк Тулльберг.