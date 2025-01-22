Тен Хаг, Ковач и Шмидт – среди кандидатов на замену Шахину в «Боруссии»
Сегодня дортмундский клуб объявил об увольнении Шахина с поста главного тренера.
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, одним из претендентов на освободившуюся должность является экс-тренер «Баварии» и «Монако» Нико Ковач.
53-летний специалист в данный момент находится без клуба, его кандидатура обсуждалась руководством «Боруссии», он может приступить к работе в любой момент.
Идеальным вариантом для боссов клуба видится приглашение Рогера Шмидта. Однако потребуются усилия, чтобы убедить его возглавить команду сейчас, а не дожидаться лета. 57-летний тренер также находится без клуба.
Экс-тренер «МЮ» Эрик тен Хаг также в числе кандидатов, но переговоры на данном этапе пока не продвигаются.
На данный момент исполняющим обязанности тренера назначен тренер команды U19 Майк Тулльберг.
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