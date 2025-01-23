Тен Хаг – фаворит на смену Шахину в «Боруссии». Шмидт – 2-й у букмекеров, Ковач – 3-й

Эрик тен Хаг может возглавить дортмундскую «Боруссию».

Экс-тренер «МЮ» котируется фаворитом на назначение в немецкий клуб за 2.50. Вторым у букмекеров идет Рогер Шмидт (5.00), третьим – Нико Ковач (7.00).

Ранее «Боруссия» объявила об увольнении Нури Шахина после поражения от «Болоньи» (1:2) в матче Лиги чемпионов.

Новый главный тренер «Боруссии» по версии букмекеров:

1. Эрик тен Хаг – 2.50

2. Рогер Шмидт – 5.00

3. Нико Ковач – 7.00

4. Хави – 10.00

5. Дино Топмеллер – 11.00

Остальные – от 13.00

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