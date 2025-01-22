Тен Хага в «Боруссии» не будет – слишком дорогой. «МЮ» продолжает платить Эрику после увольнения

«Боруссия» пока не сможет назначить Эрика тен Хага главным тренером.

По сведениям журналистов Флориана Плеттенберга и Патрика Бергера, дортмундцы не готовы заплатить столько, сколько необходимо для заключения контракта с нидерландцем. 54-летний специалист по-прежнему получает деньги от «Манчестер Юнайтед », уволившего его осенью.

Вместо этого «Боруссия » решила вести переговоры с Нико Ковачем , экс-тренером «Баварии» и «Монако».