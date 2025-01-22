Тен Хага в «Боруссии» не будет – слишком дорогой. «МЮ» продолжает платить Эрику после увольнения
«Боруссия» пока не сможет назначить Эрика тен Хага главным тренером.
По сведениям журналистов Флориана Плеттенберга и Патрика Бергера, дортмундцы не готовы заплатить столько, сколько необходимо для заключения контракта с нидерландцем. 54-летний специалист по-прежнему получает деньги от «Манчестер Юнайтед», уволившего его осенью.
Вместо этого «Боруссия» решила вести переговоры с Нико Ковачем, экс-тренером «Баварии» и «Монако».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
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