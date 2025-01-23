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«Брест» подарил Ричардсу футболку с надписью Brest Lover. Название клуба созвучно с английским словом breast – «грудь»

Майке Ричардсу подарили персонализированную футболку «Бреста».

Эксперты CBS Sports Майка Ричардс, Тьерри Анри и Джейми Каррагер, обсуждая выступления французской команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, неоднократно шутили о ее названии, используя каламбуры. Название «Брест» созвучно с английским словом breast – «грудь».

Клуб Лиги 1 отправил подарки экс-футболистам, сопроводив их письмом: «Дорогие друзья из CBS, большое спасибо за ваше пристальное внимание к выступлениям «Бреста» с самого начала Лиги чемпионов. Нам всем нравится наблюдать за тем, как вы смеетесь в студии. Поэтому мы сделали специальную футболку для Майки. Мы не могли удержаться и подарили футболку «Бреста» нашей легенде Тьерри Анри, которому мы передаем наши самые теплые пожелания». 

Ведущая Кейт Абдо передала подарки бывшим игрокам. Анри получил футболку со своей фамилией и 14-м номером, в то время как Ричардсу досталась футболка с надписью Brest Lover – «любитель «Бреста», что рассмешило его и остальных ведущих. Англичанин надел футболку поверх рубашки. 

«Мне нравится их форма». Анри и Каррагер шутят про «Брест» и breast на грани 🤪

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: CBS Sports
logoБрест
logoМайка Ричардс
logoЛига чемпионов УЕФА
logoлига 1 Франция
logoТьерри Анри
logoДжейми Каррагер
игровая форма
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