«Брест» подарил Ричардсу футболку с надписью Brest Lover. Название клуба созвучно с английским словом breast – «грудь»
Эксперты CBS Sports Майка Ричардс, Тьерри Анри и Джейми Каррагер, обсуждая выступления французской команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, неоднократно шутили о ее названии, используя каламбуры. Название «Брест» созвучно с английским словом breast – «грудь».
Клуб Лиги 1 отправил подарки экс-футболистам, сопроводив их письмом: «Дорогие друзья из CBS, большое спасибо за ваше пристальное внимание к выступлениям «Бреста» с самого начала Лиги чемпионов. Нам всем нравится наблюдать за тем, как вы смеетесь в студии. Поэтому мы сделали специальную футболку для Майки. Мы не могли удержаться и подарили футболку «Бреста» нашей легенде Тьерри Анри, которому мы передаем наши самые теплые пожелания».
Ведущая Кейт Абдо передала подарки бывшим игрокам. Анри получил футболку со своей фамилией и 14-м номером, в то время как Ричардсу досталась футболка с надписью Brest Lover – «любитель «Бреста», что рассмешило его и остальных ведущих. Англичанин надел футболку поверх рубашки.
«Мне нравится их форма». Анри и Каррагер шутят про «Брест» и breast на грани 🤪
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