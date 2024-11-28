«Мне нравится их форма». Анри и Каррагер шутят про «Брест» и breast на грани 🤪

Ну просто последняя парта.

Во время матчей Лиги чемпионов студия канала CBS Sports – самое веселое место на планете. Джейми Каррагер, Тьерри Анри, Майка Ричардс и очаровательная Кейт Абдо шутят над событиями на поле и друг над другом.

Но особенно им нравится шутить про «Брест».

«Надеюсь, мы их увидим». Безумный диалог перед матчем с «Барсой»

Дело в том, что название французского клуба слишком уж созвучно с английским словом breast – «грудь». Над этим каламбурят весь сезон. Перед матчем «Бреста» против «Барсы» пошли на экстренные меры и запретили шутить Майке Ричардсу – главному остряку.

Но Анри и Каррагер справились сами:

Абдо : Кому нравится «Брест»?

*Оба поднимают руки*

Карра : Мне нравится их нынешняя форма, схема. Их будет двое впереди сегодня?

Анри : Да, две большие… Большие… Пара…

Карра : Они хорошо притерлись друг к другу.

Абдо : А вы платите, чтобы смотреть на них?

Карра : Приходится.

Анри : Я хотел бы добавить. Они показывают, что не обязательно быть большими, чтобы успешно конкурировать.

Абдо : Интересно! Думаете, они покажут себя сегодня?

Карра : Я надеюсь!

Абдо : Не будет ли «Барса» слишком быстрой для них (игра слов: «come a bit quickly for» – «кончит быстро на них»)?

Карра : Так, все. Мы перешли черту.

Ричардс : Прекратите делать так, чтобы меня уволили!

Отдельное удвольствие – смотреть на лицо Тьерри Анри. Легенда «Арсенала» – единственный, кто сохранял полнейшую невозмутимость. Но даже ему в конце пришлось перебирать бумажки, чтобы сдержать эмоции.

Над «Брестом» шутят постоянно. Из-за этого и попросили Ричардса молчать

Это не первый раз, когда в студии CBS шутят над «Брестом». Еще перед дебютом французского клуба в ЛЧ Тьерри Анри нежно грассировал название команды, а Каррагер иронично просил его повторить «еще пару раз».

Каламбурили и в октябре. Самый яркий: Анри в анонсе матча «Байера» и «Бреста» сказал, что «It’s a big one» – потом оговорился, что под большой имел в виду не грудь, а игру. Но вот Ричардс добавил: «Чуток однобокая». Использовал слово lopsided, которым как раз описывают грудь.

Но такого мощного перфоманса, как перед матчем с «Барсой», в студии CBS еще не было. Сделали хит: более полумиллиона просмотров за сутки. Впрочем, есть куда расти – октябрьский каламбур Ричардса собрал более миллиона.

В студии CBS обожают шутить друг над другом

По соцсетям постоянно летают нарезки смешных моментов из студии. Например, в рамках квиза загадывали футболистов и постоянно ловили Анри на том, что он называл себя там, где был кто-то другой.

Другая тема для шуток – акцент Джейми Каррагера. Он так и не смог выговорить фамилию Оливье Жиру. «Жирлу», «Жирву» и «Живу» – все эти варианты попали в прямой эфир.

Правда, даже тут случаются скандалы. Весной Каррагер неудачно подколол Кейт Абдо – уличил девушку в неверности. Шутка после матча «Арсенала» и «Порту» не понравилась даже Анри и Ричардсу. Пришлось извиняться, но соведущая быстро простила Карру – вскоре поддевала его сама. Сам Джейми сказал, что Кейт отчитала его как маленького ребенка и поставила на место.

Возможно, и «Брест» не в обиде.

Фото: Gettyimages.ru /Jasmin Walter