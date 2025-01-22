Два фаната «Бреста» проехали 600 км на велосипедах ради матча с «Шахтером»
Фанаты «Бреста» проехали 600 км на велосипедах, чтобы посетить игру с «Шахтером».
Команды сыграют сегодня в общем этапе Лиги чемпионов. Матч пройдет в 20:45 по московскому времени.
Двое болельщиков бретонского клуба отправились на велосипедах из Парижа в немецкий Гельзенкирхен, где пройдет матч. Они выехали в пятницу и проехали около 600 километров.
Причиной этому стало пари, заключенное между двумя друзьями в прошлом сезоне. Они договорились, что совершат поездку, если «Брест» попадет в Лигу чемпионов.
Отмечается, что их целью также было собрать деньги для благотворительной ассоциации, принимающей пожертвования для помощи больным детям.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
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