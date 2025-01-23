«Бавария» и Дэвис могут подписать контракт до 2030-го в понедельник

Альфонсо Дэвис может подписать новый контракт с «Баварией» на следующей неделе.

Представители мюнхенского клуба и канадского защитника завершают работу по продлению соглашения, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Договор будет рассчитан до 2030 года.

В «Баварии» рассматривают возможность подписания нового контракта с Дэвисом в понедельник. Спортивный директор Макс Эберль хочет оформить сделку как можно скорее.

Ранее сообщалось, что зарплата футболиста может составить 15 миллионов евро в год до уплаты налогов.

В текущем сезоне Бундеслиги Альфонсо провел 16 матчей, отличившись 1 голом и 2 ассистами. Его статистика – здесь .