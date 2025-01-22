Дэвис получил травму в 1-м тайме игры «Баварии» с «Фейеноордом»
Альфонсо Дэвис из-за травмы не доиграл матч с «Фейеноордом».
Проблемы со здоровьем у защитника «Баварии» возникли в конце первого тайма игры Лиги чемпионов. Футболист сборной Канады сел на газон и дал понять, что ему нужна помощь в связи с повреждением левой ноги.
Дэвис покинул поле, вместо него вышел Рафаэл Геррейру.
«Фейеноорд» – «Бавария». 2:0 – Хименес сделал дубль. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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