Черчесов о трансферах «Зенита»: «Очень грамотно – об Энрике хорошие отзывы, Вендел знает свое будущее. Потерявший мотивацию Клаудиньо мог бы стать источником негатива в раздевалке»

Станислав Черчесов оценил трансферы «Зенита».

Ранее петербургский клуб объявил о подписании вингера «Ботафого» Луиса Энрике за 30+2 млн евро. К команде из Рио-де-Жанейро присоединится хавбек «Зенита » Артур Гимараэс . Вендел перейдет в «Ботафого » по окончании сезона. Клаудиньо перешел в катарский «Аль-Садд » за 20 млн евро.

«Вот «Зенит» и среагировал, основываясь на том, что показал в первом круге. Видимо, в штабе хотят что-то обновлять. Не знаю конкретных сумм – своими глазами документы не видел. Но то, что питерцы сделали с комбинацией «Артур и Вендел (с лета) на выход, Луис Энрике на вход», это очень грамотно и профессионально.

Потому что тот же Вендел теперь знает свое будущее. Он не будет играть, оставаясь в неведении по поводу своего будущего. «Зенит» получил «свежего», назову так, футболиста на определенную позицию, где тот добавит. И если Вендел прибавит, даже не в плане результативности, а в смысле эмоций, значит, команда уже станет сильнее.

Плюс о Луисе Энрике хорошие отзывы, да и прошлогодний официальный титул «Король Америки» (приз лучшему южноамериканскому игроку года – Спортс’‘) о чем-то говорит.

Правильным, на мой взгляд, стал и трансфер потерявшего мотивацию Клаудиньо – игрок даже такого класса, но без стимула способен стать источником негатива в раздевалке», – отметил главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов.