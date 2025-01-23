Андрей Мостовой о Клаудиньо: «Парень с неординарным мышлением, что в нашем футболе встречается не так уж часто. Но под конец уже чуть выгорел, такое бывает»
27-летний полузащитник перешел в катарский «Аль-Садд» за 20 млн евро.
«Клаудиньо запомнится талантливым и техничным парнем, с неординарным мышлением, что в нашем футболе встречается не так уж часто.
У Клаудиньо было очень яркое начало в нашей команде. Показывал классный футбол, помог завоевать несколько титулов. Но под конец пребывания в «Зените» уже чуть выгорел. Такое бывает в футболе. Значит, настало время сменить команду. Думаю, он и сам этого хотел, и если не сейчас, то это произошло бы летом. Думаю, в клубе все прекрасно понимали.
Считаю, «Зенит» поступил абсолютно правильно. Если когда‑нибудь пересечемся, с удовольствием увижусь с Клаудиньо. Ни по человеческим, ни по игровым качествам вопросов к нему не было», – сказал игрок «Зенита».
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