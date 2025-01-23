«У «Зенита» денег, как у дурака махорки. Могут купить любого футболиста». Глушаков о трансферах петербуржцев

Денис Глушаков высказался о больших финансовых возможностях «Зенита».

В зимнее трансферное окно петербуржцы купили Луиса Энрике Андре у «Ботафого» за 33 млн евро (по данным Transfermarkt) и продали Клаудиньо за 20 млн евро и Артура за 10 млн. Также летом из «Зенита» в «Ботафого» за 20 млн евро уйдет Вендел.

«У «Зенита» есть деньги, и он может себе позволить смело менять игроков. Хозяин – барин!

Понять Вендела и Клаудиньо тоже можно. Им нужны новые вызовы, чтобы проявить себя в другом месте.

Уход Вендела летом и Клаудиньо сейчас – риск для будущего? «Зенит» найдет игроков. У них денег, как у дурака махорки (смеется)! Они могут купить себе любого футболиста», – сказал полузащитник «Химок».

Таблица трансферов РПЛ: «Зенит» купил Энрике, а отпустил Клаудиньо, Вендела и Артура, Жозе с Таварешем ушли из «Спартака»

Энрике – в топ-5 самых дорогих трансферов РПЛ. Там сплошной «Зенит»