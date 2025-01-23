  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «У «Зенита» денег, как у дурака махорки. Могут купить любого футболиста». Глушаков о трансферах петербуржцев
69

«У «Зенита» денег, как у дурака махорки. Могут купить любого футболиста». Глушаков о трансферах петербуржцев

Денис Глушаков высказался о больших финансовых возможностях «Зенита».

В зимнее трансферное окно петербуржцы купили Луиса Энрике Андре у «Ботафого» за 33 млн евро (по данным Transfermarkt) и продали Клаудиньо за 20 млн евро и Артура за 10 млн. Также летом из «Зенита» в «Ботафого» за 20 млн евро уйдет Вендел.

«У «Зенита» есть деньги, и он может себе позволить смело менять игроков. Хозяин – барин!

Понять Вендела и Клаудиньо тоже можно. Им нужны новые вызовы, чтобы проявить себя в другом месте.

Уход Вендела летом и Клаудиньо сейчас – риск для будущего? «Зенит» найдет игроков. У них денег, как у дурака махорки (смеется)! Они могут купить себе любого футболиста», – сказал полузащитник «Химок».

Таблица трансферов РПЛ: «Зенит» купил Энрике, а отпустил Клаудиньо, Вендела и Артура, Жозе с Таварешем ушли из «Спартака»

Энрике – в топ-5 самых дорогих трансферов РПЛ. Там сплошной «Зенит»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЗенит
logoСпорт-Экспресс
logoДенис Глушаков
logoпремьер-лига Россия
logoКлаудиньо
деньги
logoАртур Гимараэс
logoЛуис Энрике Андре
logoВендел
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Денис Глушаков: «Спартак» – главный клуб страны, народная команда. История богаче, чем у «Зенита»
117вчера, 14:50
Непомнящий о «Зените»: «Там болото стало появляться в лице ряда легионеров, требовалась свежая кровь. Клаудиньо – звезда условная для РПЛ, капризный, сложный, это не потеря для клуба»
11вчера, 14:10
Медведев о «Палмейрасе» и Клаудиньо: «Мы обменивались документацией, но с оговоркой, что она не имеет юридической силы. Это не хоккей, где клубы договорились, дали игроку билет, и он поехал»
20вчера, 14:04
Рекомендуем
Главные новости
Товарищеские матчи. «Зенит» встретится со сборной Иордании, «Ростов» играет с «Согдианой», «Локо» уступил «Ульсану»
509 минут назадLive
Мареска об игровом времени Феликса и Нкунку: «Они топ-футболисты, но их проблема в том, что тренер использует одного атакующего хавбека, и это Палмер»
629 минут назад
Бителло вернется в расположение «Динамо», но продолжит переговоры об уходе
1549 минут назад
Играет в Саудовской Аравии и выигрывал ЛЧ. Узнали, кто это?
сегодня, 15:00Спецпроект
Александр Мостовой: «Зенит» может 5 футболистов продать и 10 купить. Если бы такие возможности были у «Пари НН», они бы тоже боролись»
25сегодня, 14:41
Малафеев о термине «скуф»: «Мое окружение не использует эти выражения. Я призываю своих детей образовываться и не искать модные слова в интернете, а уметь говорить на русском»
56сегодня, 14:33
«В таких условиях в стране не стоит разбрасываться такими огромными деньгами». Семенов про Луиса Энрике в «Зените»
32сегодня, 14:31
Суд постановил, что пьяный Бартон напал на жену и ударил по голове в 2021 году. Экс-игрок «Сити» отрицает обвинения, дело продолжается
12сегодня, 14:18
Радимов о воспитанниках «Зенита»: «Касадо настолько лучше играет футбол, чем наши Козлов или Вершинин? Нет. Проблема в голове! Ментально не готовы сражаться за место в составе чемпиона»
14сегодня, 14:10
Лапорта намерен придерживаться «красной линии» этим летом: игроки «Барсы», у которых останется меньше года контракта, не будут тренироваться с командой
44сегодня, 13:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Пари НН» отдал Ожеговича «Сакарьяспору» в аренду. Форвард был подписан летом 2024-го
10 минут назад
41-летний Фелипе Мело завершил карьеру
211 минут назад
Слот об игре «Ливерпуля» с «Лиллем»: «Папа сказал, что было не так увлекательно, как в других случаях. Он хотел бы почаще видеть глупые передачи, как я их называю. Фанатам трудно сохранять терпение»
115 минут назад
Магомед Адиев: «У Соболева нет обратного пути в «Спартак». Мосты сожжены»
521 минуту назад
Николай Писарев: «За чем Клаудиньо брали, – он все сделал. Выиграл три чемпионства, был лучшим игроком»
434 минуты назад
Ольга Смородская: «Пункт о запрете на компьютерные игры в контракте – действенный способ. Но если у человека нет головы, то и штраф не поможет»
453 минуты назад
«Наполи» пытался задержать переход Коло-Муани в «Юве» из «ПСЖ». Завтра клубы сыграют в Серии А, неаполитанцы просили Кампуша отложить сделку до матча
5сегодня, 15:07
Полузащитник ПАОК Шваб после победы над «Славией»: «Для нас это был как финал. Мы сражались как сумасшедшие»
сегодня, 15:03
Шалимов о Промесе и «Спартаке»: «У меня сомнения в этой истории. Станкович молчит на эту тему – это красноречиво»
8сегодня, 14:59
Жота назвал Рюдигера, Салиба и Силву самыми сложными защитниками: «Тиаго очень умный, Вильям – сочетание интеллекта и силы, Антонио очень агрессивный»
2сегодня, 14:55
Рекомендуем