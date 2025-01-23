Семин о продаже Клаудиньо: «Несерьезная потеря для «Зенита», верное решение. Той самоотдачи и прекрасной игры, какую он показывал раньше, мы не видели»
Юрий Семин высказался об уходе Клаудиньо из «Зенита».
Бразильский полузащитник перешел в «Аль-Садд» за 20 млн евро.
«Клаудиньо – это несерьезная потеря для «Зенита». Они найдут ему замену. Клаудиньо играл не так, как раньше.
«Зенит» принял правильное решение, потому что той самоотдачи и прекрасной игры этого футболиста, какую он показывал раньше, мы не видели.
Тем более петербуржцам сделали хорошее финансовое предложение», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем