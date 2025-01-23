Семин о продаже Клаудиньо: «Несерьезная потеря для «Зенита», верное решение. Той самоотдачи и прекрасной игры, какую он показывал раньше, мы не видели»

Юрий Семин высказался об уходе Клаудиньо из «Зенита».

Бразильский полузащитник перешел в «Аль-Садд» за 20 млн евро.

«Клаудиньо – это несерьезная потеря для «Зенита ». Они найдут ему замену. Клаудиньо играл не так, как раньше.

«Зенит» принял правильное решение, потому что той самоотдачи и прекрасной игры этого футболиста, какую он показывал раньше, мы не видели.

Тем более петербуржцам сделали хорошее финансовое предложение», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».