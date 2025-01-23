Лалас об Инфантино на инаугурации Трампа: «Глава ФИФА влиятельнее, чем многие президенты стран. Трамп помог обеспечить проведение ЧМ-2026, он признает мощь турнира»

Алекси Лалас высказался о приглашении президента ФИФА на инаугурацию Трампа.

Инаугурацию Дональда Трампа посетил президент ФИФА Джанни Инфантино, который ранее встречался с Трампом по поводу ЧМ-2026 , который пройдет в США, Канаде и Мексике.

«Да, президент ФИФА Джанни Инфантино присутствовал в Ротонде [вашингтонского Капитолия] на инаугурации Трампа.

Трамп помог обеспечить проведение чемпионата мира 2026 года. Он признает политическую и культурную мощь, возможности чемпионата мира.

Также Инфантино более могущественен и влиятелен, чем многие президенты стран», – написал бывший футболист сборной США в твиттере.