Лалас об Инфантино на инаугурации Трампа: «Глава ФИФА влиятельнее, чем многие президенты стран. Трамп помог обеспечить проведение ЧМ-2026, он признает мощь турнира»
Алекси Лалас высказался о приглашении президента ФИФА на инаугурацию Трампа.
Инаугурацию Дональда Трампа посетил президент ФИФА Джанни Инфантино, который ранее встречался с Трампом по поводу ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
«Да, президент ФИФА Джанни Инфантино присутствовал в Ротонде [вашингтонского Капитолия] на инаугурации Трампа.
Трамп помог обеспечить проведение чемпионата мира 2026 года. Он признает политическую и культурную мощь, возможности чемпионата мира.
Также Инфантино более могущественен и влиятелен, чем многие президенты стран», – написал бывший футболист сборной США в твиттере.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Алекси Лаласа
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем