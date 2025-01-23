Денис Глушаков: «Спартак» – главный клуб страны, народная команда. История богаче, чем у «Зенита»

Денис Глушаков объяснил, почему считает «Спартак» главным клубом России.

– «Спартак » – лицо российского футбола, главный клуб страны.

Я вырос на этом клубе, там много спартаковских легенд, вспомните выбегание болельщиков после чемпионского матча – этим все сказано, такого не было ни у кого.

– Почему не «Зенит»?

– Я не предвзято отношусь к ним, у меня просто «Спартак» в душе – это народная команда. «Зенит » появился не тогда, когда я начинал играть в футбол, и история богаче у красно-белых.

В «Спартаке» большая семья, есть костяк – от игроков и болельщиков по всей стране перетекает история клуба, – сказал полузащитник «Химок».