Денис Глушаков: «Спартак» – главный клуб страны, народная команда. История богаче, чем у «Зенита»
Денис Глушаков объяснил, почему считает «Спартак» главным клубом России.
– «Спартак» – лицо российского футбола, главный клуб страны.
Я вырос на этом клубе, там много спартаковских легенд, вспомните выбегание болельщиков после чемпионского матча – этим все сказано, такого не было ни у кого.
– Почему не «Зенит»?
– Я не предвзято отношусь к ним, у меня просто «Спартак» в душе – это народная команда. «Зенит» появился не тогда, когда я начинал играть в футбол, и история богаче у красно-белых.
В «Спартаке» большая семья, есть костяк – от игроков и болельщиков по всей стране перетекает история клуба, – сказал полузащитник «Химок».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем