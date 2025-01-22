Ананко о топ-5 РПЛ: «Назовите хоть одного основного центрального защитника с паспортом РФ. В сборной играет Осипенко, а из молодых и выделить некого»
«Мы часто слышим реплики: неужели в такой большой стране нельзя набрать сильных футболистов? А теперь возьмите пять первых команд РПЛ – «Зенит», «Краснодар», «Спартак», «Локомотив» и «Динамо» – и назовите хоть одного основного центрального защитника с паспортом РФ.
До травмы играл Чернов. В последних матчах года у «Спартака» выходили другие. В сборной играет Осипенко из «Ростова», а из молодых и выделить некого – все примерно одинаковые. К сожалению, русские ребята проигрывают конкуренцию иностранцам.
Все идет из детства. Я сейчас являюсь куратором детской футбольной школы «Спартак Юниор Лужники». В нашей школе прежде всего обращаем внимание на футбольное образование. Это для меня очень важно. У нас же сегодня практически никто не умеет играть один в один. Все защищаются позиционно или зонно», – сказал бывший защитник «Спартака».
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