Денис Глушаков: «Футбольная столица России – в Москве. В Питере один «Зенит». Только у «Спартака» армия болельщиков по всей стране, а есть и другие московские клубы»

Денис Глушаков сравнил интерес к футболу в Москве и Санкт-Петербурге.

– Конечно, футбольная столица России в Москве. Посмотрите, сколько московских фанатов и клубов. А в Питере – один «Зенит ». Да, там любят и развивают футбол, хотят это сделать. Но, думаю, пока Питеру, при всем уважении, тяжело тягаться с Москвой в любом случае.

– Что сделать Питеру, чтобы быть на уровне Москвы?

– Не знаю. Просто если брать армию болельщиков, то только у одного «Спартака» она по всей России, а еще есть и другие клубы в Москве, у которых много фанатов.

Конечно, трофеи «Зенита» сделали немного перекос в сторону Санкт-Петербурга. О «Зените » стало больше разговоров. Понятно, они заслуженно выигрывают чемпионства, потому что к ним приходит много игроков, в том числе легионеров, а за счет них команда показывает более яркий футбол.

Так что перекос связывают с этим. Но в целом хорошо, что футбол развивается и в Питере, – сказал бывший полузащитник «Спартака », а ныне игрок ростовского СКА в Winline Медиалиге.

Медведев о посещаемости СКА: «Петербург – спортивная столица России с учетом футбола, хоккея, волейбола, баскетбола и гандбола. Для нас важен каждый зритель»