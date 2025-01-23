«Лацио» о нападении ультрас на фанатов «Сосьедада» в Риме: «Клуб осуждает любые формы насилия. После завершения расследования примем самые суровые меры»
«Лацио» осудил столкновения ультрас с фанатами «Реал Сосьедад».
За день до матча команд в Лиге Европы группа из примерно 70 болельщиков «Сосьедада» подверглась нападению в центре Рима со стороны около 80 фанатов «Лацио». На месте происшествия были обнаружены молоток, нож, цепь, гаечные ключи и различные виды арматуры. Десять человек получили травмы, трое из них – ножевые ранения.
«В ожидании результатов расследования произошедших событий «Лацио» осуждает насилие в любой форме.
Клуб предлагает властям максимальное сотрудничество и после завершения расследования, если будет установлена причастность фанатов клуба, будет действовать жестко, применяя самые суровые меры», – говорится в заявлении «Лацио».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Лацио»
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