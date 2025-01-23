«Лацио» о нападении ультрас на фанатов «Сосьедада» в Риме: «Клуб осуждает любые формы насилия. После завершения расследования примем самые суровые меры»

«Лацио» осудил столкновения ультрас с фанатами «Реал Сосьедад».

За день до матча команд в Лиге Европы группа из примерно 70 болельщиков «Сосьедада » подверглась нападению в центре Рима со стороны около 80 фанатов «Лацио». На месте происшествия были обнаружены молоток, нож, цепь, гаечные ключи и различные виды арматуры. Десять человек получили травмы, трое из них – ножевые ранения.

«В ожидании результатов расследования произошедших событий «Лацио» осуждает насилие в любой форме.

Клуб предлагает властям максимальное сотрудничество и после завершения расследования, если будет установлена причастность фанатов клуба, будет действовать жестко, применяя самые суровые меры», – говорится в заявлении «Лацио ».