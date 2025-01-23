Ультрас «Лацио» напали на фанатов «Сосьедада» в Риме – молоток, нож, цепь, арматура и гаечные ключи обнаружены на месте драки. 9 человек травмированы

Ультрас «Лацио» напали на фанатов «Реал Сосьедад» в Риме.

Столкновение между болельщиками произошло в центре города за день до матча команд в Лиге Европы. Группа из примерно 70 болельщиков «Сосьедада » подверглась нападению со стороны около 80 фанатов «Лацио ».

Нападавшие скрылись, когда прибыла полиция. На месте происшествия были обнаружены молоток, нож, цепь, гаечные ключи и различные виды арматуры.

Девять человек получили травмы. Трое болельщиков получили ножевые ранения, их жизни ничего не угрожает. Еще трое были выписаны с прогнозом восстановления от 5 до 8 дней. Еще трое не стали дожидаться лечения и ушли.

Были установлены личности нескольких нападавших, ведется расследование.

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