  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ультрас «Лацио» напали на фанатов «Сосьедада» в Риме – молоток, нож, цепь, арматура и гаечные ключи обнаружены на месте драки. 9 человек травмированы
41

Ультрас «Лацио» напали на фанатов «Сосьедада» в Риме – молоток, нож, цепь, арматура и гаечные ключи обнаружены на месте драки. 9 человек травмированы

Ультрас «Лацио» напали на фанатов «Реал Сосьедад» в Риме.

Столкновение между болельщиками произошло в центре города за день до матча команд в Лиге Европы. Группа из примерно 70 болельщиков «Сосьедада» подверглась нападению со стороны около 80 фанатов «Лацио».

Нападавшие скрылись, когда прибыла полиция. На месте происшествия были обнаружены молоток, нож, цепь, гаечные ключи и различные виды арматуры.

Девять человек получили травмы. Трое болельщиков получили ножевые ранения, их жизни ничего не угрожает. Еще трое были выписаны с прогнозом восстановления от 5 до 8 дней. Еще трое не стали дожидаться лечения и ушли.

Были установлены личности нескольких нападавших, ведется расследование.

Дрессировщик орла-талисмана «Лацио» выкладывал фото пениса в соцсети после операции по протезированию. Клуб уволил 56-летнего Бернабе

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Rai News
logoЛацио
болельщики
logoсерия А Италия
logoЛига Европы УЕФА
происшествия
logoЛа Лига
logoРеал Сосьедад
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Семья Свена-Йорана Эрикссона выставила на аукцион его личные вещи и награды. У экс-тренера Англии, умершего из-за рака, остались долги на 10,25 млн евро
20вчера, 08:21
Дрессировщик орла-талисмана «Лацио» выкладывал фото пениса в соцсети после операции по протезированию. Клуб уволил 56-летнего Бернабе
6714 января, 09:10
Тренер «Лацио» из-за расистских выкриков заменил Тшауна на 89-й в матче ЛЕ с «Твенте»: «Эмоциональное состояние футболиста не позволяло играть дальше»
425 октября 2024, 14:45
Рекомендуем
Главные новости
«Лацио» вышел в 1/8 финала ЛЕ. «Айнтрахт» – 2-й в таблице после 7 туров, «МЮ» – 4-й, «Тоттенхэм» – 6-й, «Сосьедад» – 18-й, «Рома» – 21-я
23вчера, 22:07
«МЮ» ни разу не проиграл в Лиге Европы: 4 победы, 3 ничьих. Только «Лацио» и «Галатасарай» также идут без поражений
19вчера, 22:04
Лига Европы. «МЮ» одолел «Рейнджерс», ПАОК Чалова и Оздоева победил «Славию», «Тоттенхэм» дожал «Хоффенхайм», «Сосьедад» Захаряна уступил «Лацио»
248вчера, 21:58
«Манчестер Юнайтед» благодаря голу Бруну на 92-й вырвал победу над «Рейнджерс» – 2:1! Батленд забил в свои ворота, гол де Лигта отменили из-за фола Йоро
62вчера, 21:58
Черчесов о бесплатном уходе Жозе и Тавареша из «Спартака»: «Хотя бы за 100 тысяч евро каждого можно было продать? Не знаю, чем руководствовался Кахигао. Выглядит немного странно»
17вчера, 21:42
«Наполи» согласовал трансфер Адейеми с «Боруссией», но еще не договорился с вингером. С Гарначо обратная ситуация: игрок согласен на переход, «МЮ» снизил запросы до 65 млн евро
9вчера, 21:28
Фанаты «Атлетико» называли Винисиуса «шимпанзе» на матче с «Байером»
92вчера, 20:54
Гол де Лигта «Рейнджерс» с углового отменили из-за фола Йоро – защитник «МЮ» толкнул Проппера
16вчера, 20:36Фото
«Сантос» намерен объявить о возвращении Неймара до конца января. «Аль-Хилаль» работает над уменьшением суммы выплат бразильцу – 65 млн долларов
20вчера, 20:12
Агент Хусанова об интересе «МЮ»: «Скаут говорил, что у него ДНК клуба. Тен Хаг сказал, что защитник не готов помочь команде на тот момент»
21вчера, 20:01
Ко всем новостям
Последние новости
Аморим о 2:1 с «Рейнджерс»: «Игроки «МЮ» молодцы. Мы играем неидеально, нужно быть более хладнокровными»
4вчера, 22:40
Аморим выиграл 3 первых еврокубковых матча во главе «МЮ». Это удавалось только Фергюсону и Басби
9вчера, 22:20
«Рейнджерс» забили «МЮ» на 88-й: Дессерс подтолкнул Магуайра и не дал защитнику сыграть в мяч. Бруну забил победный через 4 минуты
12вчера, 21:59
Ротен о 4:2 «ПСЖ» с «Сити»: «Нельзя недооценивать, но такие сценарии случаются раз в год. Были и недостатки. В больших матчах ожидаешь превосходных выступлений»
вчера, 21:56
Балло-Туре перешел в «Гавр» после расторжения контракта с «Миланом»
2вчера, 21:42Фото
Моуринью недоволен судейством в игре с «Лионом»: «Кумбеди уложил Шиманьского, как боец UFC, – явная красная. Могу признать ошибку полевого арбитра, но ВАР не должен ошибаться»
5вчера, 21:35
«Наполи» опроверг, что Де Лаурентис сказал о Гарначо «кто гарантирует, что он забьет 20 голов?»
2вчера, 21:24
Соланке выбыл на 6 недель из-за травмы колена. Форвард «Тоттенхэма» пропустит ответный матч с «Ливерпулем» в полуфинале Кубка лиги
3вчера, 21:12
Фердинанд об отмене гола «МЮ» из-за фола Йоро: «Он просто прикоснулся к нему, слегка оперся. Проппер рухнул, как колода карт»
2вчера, 21:11
«Интеру» интересны Пас из «Комо» и защитники «Болоньи» Лукуми и Бекема. Трансферы планируются летом
2вчера, 21:08
Рекомендуем