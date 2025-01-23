Ультрас «Лацио» напали на фанатов «Сосьедада» в Риме – молоток, нож, цепь, арматура и гаечные ключи обнаружены на месте драки. 9 человек травмированы
Столкновение между болельщиками произошло в центре города за день до матча команд в Лиге Европы. Группа из примерно 70 болельщиков «Сосьедада» подверглась нападению со стороны около 80 фанатов «Лацио».
Нападавшие скрылись, когда прибыла полиция. На месте происшествия были обнаружены молоток, нож, цепь, гаечные ключи и различные виды арматуры.
Девять человек получили травмы. Трое болельщиков получили ножевые ранения, их жизни ничего не угрожает. Еще трое были выписаны с прогнозом восстановления от 5 до 8 дней. Еще трое не стали дожидаться лечения и ушли.
Были установлены личности нескольких нападавших, ведется расследование.
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