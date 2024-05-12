Фанаты «Лацио» оскорбляли де Росси и его мать во время матча с «Эмполи». Сегодня в Италии отмечают День матери
Фанаты «Лацио» оскорбляли семью Даниэле де Росси во время матча с «Эмполи».
Как сообщает Forza Roma, во время сегодняшнего матча 36-го тура Серии А, завершившегося победой «Лацио» со счетом 2:0, болельщики римского клуба скандировали оскорбительные кричалки в адрес главного тренера «Ромы» и его матери. Отмечается, что сегодня в Италии празднуется День матери.
Сегодня «Рома» под руководством де Росси сыграет на выезде с «Аталантой». Игра начнется в 21:45 по московскому времени.