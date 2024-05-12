Фанаты «Лацио» оскорбляли де Росси и его мать во время матча с «Эмполи». Сегодня в Италии отмечают День матери

Теги Рома Эмполи Лацио Даниэле де Росси серия А Италия происшествия болельщики Футбол

Фанаты «Лацио» оскорбляли семью Даниэле де Росси во время матча с «Эмполи».

Как сообщает Forza Roma, во время сегодняшнего матча 36-го тура Серии А, завершившегося победой «Лацио» со счетом 2:0, болельщики римского клуба скандировали оскорбительные кричалки в адрес главного тренера «Ромы» и его матери. Отмечается, что сегодня в Италии празднуется День матери.

Сегодня «Рома» под руководством де Росси сыграет на выезде с «Аталантой». Игра начнется в 21:45 по московскому времени.

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18 комментариев
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Ответ Дядя ТУРА
Получается отметили день матери))
а если бы так поздравили твою мать? Смешно было бы для тебя?
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Ни для кого не секрет, что ультрас Лацио с головой не дружат.
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только ничтожные люди могут затрагивать святое.
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Ответ Potomok Budulaya
только ничтожные люди могут затрагивать святое.
И никто из этих крыс в лицо это повторить Де Росси не сможет, просто жалкие закомплексованные черти
+6
-3
+3
Совсем конченные
+3
-1
+2
Так это не новость
+1
0
+1
Ответ олдовый манк
И никто из этих крыс в лицо это повторить Де Росси не сможет, просто жалкие закомплексованные черти
Ну хз, Там же много отбитых фашиков у Лацио, смогут и в лицо сказать, я думаю.
+1
0
+1
Про мать было лишнее
+2
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0
Животные
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Рома > Лацио, поэтому фанаты Лацио комплексуют😁😁
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Forza Roma 💛❤️🐺
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Опять Винисиус сам спровоцировал
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Фаны Лацио самые мерзотные в Италии
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Ответ Зелёный гопник
Возможно это было поздравление 😀
Комментарий удален модератором
Ответ Зелёный гопник
Жаль твое чувство юмора
По крайней мере не детское чувство юмора
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