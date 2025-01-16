Выложивший фото пениса дрессировщик орла-талисмана «Лацио» не вернется в клуб. Лотито считает, что этот поступок хуже фашистского приветствия мужчины в 2021-м
Это произошло после того, как 56-летний Хуан Бернабе перенес операцию по протезированию полового члена и выкладывал в соцсети фото и видео с результатами процедуры. Он снимал пенис в эрегированном состоянии под разными углами.
Бернабе сотрудничал с римским клубом с 2011 года – перед каждым домашним матчем он выпускал орла, который пролетал над стадионом. В 2021 году «Лацио» отстранил мужчину на 4 игры за фашистское приветствие на стадионе.
Вскоре Бернабе опубликовал видео с извинениями. Однако глава «Лацио» Клаудио Лотито не намерен прощать бывшего сотрудника.
«Этому нет прощения. Вы будете просить прощения, если убьете кого-нибудь?
Я пытаюсь искоренить некоторые вещи из этой среды уже 20 лет. Я хочу этичного и дидактического футбола. Даже ультрас сделали очень резкое заявление против Бернабе. Не я просил их сделать это.
Я не могу отправить в школы к детям того, кто делает что-то подобное. Разумеется, мы потребуем возмещения ущерба за то, что произошло.
И он, и уролог Антонини [который прооперировал его] потеряли рассудок. Доктор использовал Бернабе, чтобы получить известность.
Бернабе говорил об открытых отношениях, сказал, что занимается сексом с несколькими женщинами. Как я могу отправить кого-то вроде него в школу? Его не может быть в «Лацио», – заявил Клаудио Лотито.
Также президент ответил на вопрос, почему Бернабе не был уволен еще после инцидента с фашистским приветствием.
«Возможно, для вас [фашистское приветствие] серьезнее, для меня – нет. Купите себе команду, заплатите сокольничему и решайте сам, что серьезнее. Никто не против операции Бернабе, но его действия не должны быть связаны с «Лацио», – заявил Лотито.
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