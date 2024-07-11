ФИФА и УЕФА пригрозили Италии отстранением от международных турниров и лишением права проведения Евро-2032 из-за вмешательства властей в спорт

Итальянские команды могут быть отстранены от международных соревнований.

La Repubblica сообщает, что клубы Серии А могут быть исключены из еврокубков и числа участников клубного ЧМ, а страна может быть лишена права проведения .

Такие меры рассматриваются в связи так называемой поправкой Муле. Член партии Forza Italia Джорджо Муле предложил внести в Декрет о спорте положения, позволяющие клубам и футболистам напрямую обращаться в административные суды первой инстанции, минуя спортивные, а также дающие лигам полную уставную, нормативную, организационную и управленческую независимость от Итальянской федерации футбола. К тому же у Серии А в рамках этой поправки появится право высказывать свое мнение о резолюциях федерации, напрямую ее касающихся.

и усматривают в этом вмешательство властей страны в спорт и уже направили главе федерации Габриэле Гравине письмо, в котором указали на несоответствие «поправки Муле» принципам и ценностям существующей футбольной системы.

«Если поправка будет одобрена в первоначальном виде или в новой формулировке, которая по-прежнему будет поддерживать элементы, упомянутые в этом письме, у нас не будет другого выбора, кроме как передать этот вопрос в наши директивные органы для оценки возможных мер, включая возможное приостановление деятельности FIGC», – сказано в документе.

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