ФИФА и УЕФА пригрозили Италии отстранением от международных турниров и лишением права проведения Евро-2032 из-за вмешательства властей в спорт

Теги Интер Рома Милан Лацио Аталанта Фиорентина Ювентус Сборная Италии по футболу серия А Италия УЕФА ФИФА происшествия Наполи Болонья Политика Евро-2032 Футбол

Итальянские команды могут быть отстранены от международных соревнований.

La Repubblica сообщает, что клубы Серии А могут быть исключены из еврокубков и числа участников клубного ЧМ, а страна может быть лишена права проведения Евро-2032.

Такие меры рассматриваются в связи так называемой поправкой Муле. Член партии Forza Italia Джорджо Муле предложил внести в Декрет о спорте положения, позволяющие клубам и футболистам напрямую обращаться в административные суды первой инстанции, минуя спортивные, а также дающие лигам полную уставную, нормативную, организационную и управленческую независимость от Итальянской федерации футбола. К тому же у Серии А в рамках этой поправки появится право высказывать свое мнение о резолюциях федерации, напрямую ее касающихся.

УЕФА и ФИФА усматривают в этом вмешательство властей страны в спорт и уже направили главе федерации Габриэле Гравине письмо, в котором указали на несоответствие «поправки Муле» принципам и ценностям существующей футбольной системы.

«Если поправка будет одобрена в первоначальном виде или в новой формулировке, которая по-прежнему будет поддерживать элементы, упомянутые в этом письме, у нас не будет другого выбора, кроме как передать этот вопрос в наши директивные органы для оценки возможных мер, включая возможное приостановление деятельности FIGC», – сказано в документе.

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

Материалы по теме

47 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Фёдор Кузнецов
Какая это уже по счету сборная которой пригрозили? Англия, Испания, Бразилия, теперь Италия, всём пригрожали, но никого не наказали
Кению наказали. Тут как в клубном футболе: нарушает Сити, а наказывают Лудогорец)
+59
-9
+50
Вся эта схема с монополией фифа и УЕФА реально идёт в разрез с местным законодательством.
Спор двух хозяйственных субъектов внутри страны почему то должен решаться не в арбитраже этой страны (как во всех других случаях) а почему то в специальной структуре, которая ещё и решения выносит основываясь непонятно на каких нормах.
Если реально об этом задумываться, то это правовая дикость
+51
-12
+39
Какая это уже по счету сборная которой пригрозили? Англия, Испания, Бразилия, теперь Италия, всём пригрожали, но никого не наказали
+26
-4
+22
Ответ Вячеслав Соболевский
После того как не стали наказывать за вмешательство Испанию ни за что не поверю в объективность ФИФА и УЕФА.
а украину? когда а раде запретили им играть с российскими и белорускими командами ? это не вмешательство ?
+28
-13
+15
Ответ Millencolin
никакой дикости тут нет. у всех футбольных ассоциаций подписано соглашение с УЕФА, где все эти вопросы регламентированы. хочешь решать конфликтные ситуации в местном суде - пожалуйста, но будь готов к санкциям за несоблюдение условий соглашения.
а если условия кабальные то что ? выходи из фифы? фифа с уефа обычные комерчиские организации которые когдато получили монополию и теперь крутят всем тестикулы.то клубам ща суперлигу, то избранным сборным, которые хотятотойти от политики партии
+13
-2
+11
После того как не стали наказывать за вмешательство Испанию ни за что не поверю в объективность ФИФА и УЕФА.
+11
-2
+9
Ответ schwein
Вся эта схема с монополией фифа и УЕФА реально идёт в разрез с местным законодательством. Спор двух хозяйственных субъектов внутри страны почему то должен решаться не в арбитраже этой страны (как во всех других случаях) а почему то в специальной структуре, которая ещё и решения выносит основываясь непонятно на каких нормах. Если реально об этом задумываться, то это правовая дикость
никакой дикости тут нет. у всех футбольных ассоциаций подписано соглашение с УЕФА, где все эти вопросы регламентированы. хочешь решать конфликтные ситуации в местном суде - пожалуйста, но будь готов к санкциям за несоблюдение условий соглашения.
+12
-4
+8
а можно эту всю уефу от футбола клубного отстранить?
+12
-4
+8
как я пониммю уефа и фифа просто узурпировали власть и боятся ею делиться угрожая отсранением всем кто претендует хоть на чтото...
+7
0
+7
тут вижу, там не вижу. Это ФИФА)
+3
0
+3
Тут недавно мэр Марселя требовал не подписывать Гринвуда. Это разве не вмешательство власти?
+3
0
+3
Эти МОК, ФИФА уже прогнили давно.
+6
-3
+3
Ответ andrei.danilenko2011
Поправка Муле - очень плохая вещь. Все что она сделает - внесет хаос и усилит коррупционную составляющую. Вполне возможно, что те кто её в Италии продавливают, хотят нагреется на круглые суммы. Итальянская мафия потирает руки.
а уефа с ее откатами, агентскими и прочими мутными схемами не мафия? тут одни бандосы с другими бабло делят.
+3
0
+3
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Следуя этой логике российских спортсменов даже после окончания войны следует надолго отстранить от всех международных соревнований и турниров, поскольку и Госдума, и члены правительства и даже лично САМ постоянно дают указания и наставления российским федерациям различных видов спорта.
Следуя этой логике и украину со всей северной европой надо туда же
+10
-8
+2
Ответ schwein
Вся эта схема с монополией фифа и УЕФА реально идёт в разрез с местным законодательством. Спор двух хозяйственных субъектов внутри страны почему то должен решаться не в арбитраже этой страны (как во всех других случаях) а почему то в специальной структуре, которая ещё и решения выносит основываясь непонятно на каких нормах. Если реально об этом задумываться, то это правовая дикость
В каждой стране свои нормы и свое законодательство.

Если футболист из Италии, играющий в Испании начал бы судиться с условным Атлетиком но в судах Италии, то тут начался бы хаос между юрисдикциями.

Как минимум УЕФА дает централизованную судебную систему и решения между странами.
+2
0
+2
Ответ Фёдор Кузнецов
Какая это уже по счету сборная которой пригрозили? Англия, Испания, Бразилия, теперь Италия, всём пригрожали, но никого не наказали
Пригрождали, я б сказал))
+3
-1
+2
А францию не хотят отстранить? Или это другое?
+11
-9
+2
Ответ Гусеконь
тут вижу, там не вижу. Это ФИФА)
это любая власть.
+2
0
+2
В этот раз Гибралтар огребет по полной программе)
+2
0
+2
Лудогорцу и Болгарии приготовится
+3
-2
+1
Эта наша корова и мы ее доим
+4
-3
+1
Ответ Юрий Костыгин
А у нас ведь Госдума то же самое рассматривает. Сегодня пост был на эту тему. Мы не одни такие))
ну это действительно ненормально, когда комерческая организация и ее правила превалируют на законами государства.
+1
0
+1
Ответ Millencolin
никакой дикости тут нет. у всех футбольных ассоциаций подписано соглашение с УЕФА, где все эти вопросы регламентированы. хочешь решать конфликтные ситуации в местном суде - пожалуйста, но будь готов к санкциям за несоблюдение условий соглашения.
Подождите. То что все добровольно согласились на эти условия вообще никак не оправдывает абсурдность этих условий с точки зрения государства в целом и государственного устройства и принципов в целом.
Ну давайте организуем международный союз пивоваров и все споры между производителями пива, барами и потребителями решать только в ней. А кто решит пойти в местный суд - перекроет поставки солода.
+1
0
+1
Ответ Полный адекват
В каждой стране свои нормы и свое законодательство. Если футболист из Италии, играющий в Испании начал бы судиться с условным Атлетиком но в судах Италии, то тут начался бы хаос между юрисдикциями. Как минимум УЕФА дает централизованную судебную систему и решения между странами.
Вы заметили, что я написал про хозяйствующие субъекты в одной стране, а не в разных?
Зачем вы мне начинаете доказывать про то, что я не писал?
Более того, в новости речь идёт о возможности не обращаться в органы фифа и УЕФА при спорах именно внутри страны.
Скажите честно, вы даже мое сообщение нормально не смогли понять, или вам просто поспорить хочется?
+2
-1
+1
Я за, будет спарринг партнёр для нашей сборной)
+3
-2
+1
А у нас ведь Госдума то же самое рассматривает. Сегодня пост был на эту тему. Мы не одни такие))
+2
-1
+1
У УЕФА воли не хватит кого-то забанить в кругу "ангельского сада".
+1
0
+1
Ответ Гжегож Бженчишчикевич
Кению наказали. Тут как в клубном футболе: нарушает Сити, а наказывают Лудогорец)
в точку! )
0
0
0
В прошлом году была новость, что правительство Великобритании планирует создать независимую регулирующую структуру, которая бы участвовала в управлении футболом, в т.ч. Премьер-Лигой. Вроде, в связи с этим не было сообщений о потенциальных санкциях со стороны УЕФА/ФИФА. Или вмешательство вмешательству рознь?
+2
-2
0
Поправка Муле - очень плохая вещь. Все что она сделает - внесет хаос и усилит коррупционную составляющую.
Вполне возможно, что те кто её в Италии продавливают, хотят нагреется на круглые суммы. Итальянская мафия потирает руки.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий