ФИФА и УЕФА пригрозили Италии отстранением от международных турниров и лишением права проведения Евро-2032 из-за вмешательства властей в спорт
Итальянские команды могут быть отстранены от международных соревнований.
La Repubblica сообщает, что клубы Серии А могут быть исключены из еврокубков и числа участников клубного ЧМ, а страна может быть лишена права проведения Евро-2032.
Такие меры рассматриваются в связи так называемой поправкой Муле. Член партии Forza Italia Джорджо Муле предложил внести в Декрет о спорте положения, позволяющие клубам и футболистам напрямую обращаться в административные суды первой инстанции, минуя спортивные, а также дающие лигам полную уставную, нормативную, организационную и управленческую независимость от Итальянской федерации футбола. К тому же у Серии А в рамках этой поправки появится право высказывать свое мнение о резолюциях федерации, напрямую ее касающихся.
УЕФА и ФИФА усматривают в этом вмешательство властей страны в спорт и уже направили главе федерации Габриэле Гравине письмо, в котором указали на несоответствие «поправки Муле» принципам и ценностям существующей футбольной системы.
«Если поправка будет одобрена в первоначальном виде или в новой формулировке, которая по-прежнему будет поддерживать элементы, упомянутые в этом письме, у нас не будет другого выбора, кроме как передать этот вопрос в наши директивные органы для оценки возможных мер, включая возможное приостановление деятельности FIGC», – сказано в документе.
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Спор двух хозяйственных субъектов внутри страны почему то должен решаться не в арбитраже этой страны (как во всех других случаях) а почему то в специальной структуре, которая ещё и решения выносит основываясь непонятно на каких нормах.
Если реально об этом задумываться, то это правовая дикость
Если футболист из Италии, играющий в Испании начал бы судиться с условным Атлетиком но в судах Италии, то тут начался бы хаос между юрисдикциями.
Как минимум УЕФА дает централизованную судебную систему и решения между странами.
Ну давайте организуем международный союз пивоваров и все споры между производителями пива, барами и потребителями решать только в ней. А кто решит пойти в местный суд - перекроет поставки солода.
Зачем вы мне начинаете доказывать про то, что я не писал?
Более того, в новости речь идёт о возможности не обращаться в органы фифа и УЕФА при спорах именно внутри страны.
Скажите честно, вы даже мое сообщение нормально не смогли понять, или вам просто поспорить хочется?
Вполне возможно, что те кто её в Италии продавливают, хотят нагреется на круглые суммы. Итальянская мафия потирает руки.