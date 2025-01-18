Клубное ТВ «Реала» ответило Симеоне на слова про арбитров и привело примеры ошибок в пользу «Атлетико»: «Система судейства помогает им. Ла Лигу-2020/21 выиграли благодаря рефери»

Клубное ТВ «Реала» ответило Диего Симеоне на слова о судействе.

«Реал» обыграл «Сельту» в 1/8 финала Кубка Испании в дополнительное время (5:2), основное время завершилось вничью – 2:2. В 1-м тайме главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро не зафиксировал нарушения правил после того, как вратарь Андрей Лунин зацепил в штрафной площади полузащитника Виллиота Сведберга.

После матча главный тренер «Атлетико» высказался о судейских решениях в этом матче: «Это происходит сто лет. Не знаю, чему люди удивляются».

«Я немного обеспокоен, потому что Ла Лига возвращается, и, судя по всему, все сведется к противостоянию один на один с «Атлетико », пока «Барселона» не начнет реагировать.

«Атлетико» – это команда, которой система судейства довольно сильно помогает. «Вик» пострадал от пенальти, которого не было, недавно «Осасуна» возмущалась пенальти против Рубена Гарсии, «Алавес» жаловался на пенальти, которого не было, когда они выигрывали 1:0.

В прошлом году мадридский «Реал» сильно пострадал в матчах с «Атлетико» из-за системы судейства. И что говорить о Ла Лиге сезона-2020/21? Ее выиграл «Атлетико» благодаря этой системе судейства. Это вызывает беспокойство перед матчем с командой одного из самых высокооплачиваемых тренеров мира», – сказал Хесус Алькайде на клубном ТВ «Реала ».