Фанаты «Сельты» свистели судьям перед матчем с «Атлетиком» и скандировали: «Так побеждает «Мадрид». Команда вылетела от «Реала» в Кубке Испании

Фанаты «Сельты» свистели судьям и скандировали о «Реале» на матче с «Атлетиком».

Перед началом игры 20-го тура Ла Лиги на стадионе «Балаидос» (1:2) болельщики «Сельты» освистали главного арбитра Мигеля Анхеля Ортиса Арьяса и его помощников, когда те вышли на разминку.

Свист продолжался в первые пять минут после стартового свистка. Кроме того, болельщики скандировали: «Коррупция в федерации», «Кто не голосует, тот мадридиста» и «Так побеждает «Мадрид ».

Ранее «Сельта » проиграла «Реалу» в 1/8 финала Кубка Испании в дополнительное время (5:2), основное время завершилось вничью – 2:2. В 1-м тайме главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро не зафиксировал нарушения правил после того, как вратарь Андрей Лунин зацепил в штрафной площади полузащитника Виллиота Сведберга.