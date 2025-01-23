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  • Гендиректор «Баварии» – игрокам после 0:3 с «Фейеноордом»: «Мы не забили бы, даже играя еще 2 часа. К 70-й минуте было 27:4 по ударам, но если мяч не идет в ворота – это не поможет»
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Гендиректор «Баварии» – игрокам после 0:3 с «Фейеноордом»: «Мы не забили бы, даже играя еще 2 часа. К 70-й минуте было 27:4 по ударам, но если мяч не идет в ворота – это не поможет»

Гендиректор «Баварии» произнес речь перед игроками после проигрыша «Фейеноорду».

В матче седьмого тура общего этапа немецкий клуб в гостях проиграл со счетом 0:3. Мюнхенцы опустились на 15-е место в таблице перед заключительным туром.

«Мы представляли себе все по-другому, но это часть футбола. Венсан [Компани] уже сказал на пресс-конференции, что «Фейеноорд» заслужил победу. Они использовали свои немногие шансы, а мы – нет.

На 70-й минуте у нас было 27 ударов против 4, но это не помогает, когда мяч не идет в ворота. Это очень обидно, потому что мы надеялись сделать большой шаг к топ-8.

Осталась еще одна игра дома против «Слована», но мы должны быть реалистами – попасть в восьмерку очень сложно. Будем думать о плей-офф и посмотрим, какая команда нас ждет.

В субботу во Фрайбурге у нас есть шанс хотя бы показать, что мы способны на большее, что мы можем реализовывать моменты и не облегчать задачу сопернику индивидуальными ошибками.

Дорогая команда, сегодня вы старались изо всех сил, особенно во втором тайме, но мы не забили бы гол, даже если бы продолжали играть еще два часа. Это то, что есть.

Смотрим вперед, и я уверен, что мы добьемся большего», – заявил генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен.

Компани о 0:3: «Фейеноорд» заслужил победу, но у «Баварии» было много моментов. Не покидало ощущение, что забьем на 1-2 гола больше»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер iMiaSanMia
Ян-Кристиан Дрезен
logoВенсан Компани
logoБавария
logoЛига чемпионов УЕФА
logoФейеноорд
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