«Бавария» проиграла 3 матча в ЛЧ впервые с сезона-2016/17. Два поражения – разгромные

«Бавария» с прошлого десятилетия не проигрывала в Лиге чемпионов столько матчей.

Сегодня команда Венсана Компани была разгромлена «Фейеноордом » (0:3). Также в этом сезоне ее обыграли «Астон Вилла» (0:1) и «Барселона» (1:4).

В последний раз мюнхенцы проигрывали больше двух матчей в ЛЧ в сезоне-2016/17. Тогда у них было четыре поражения.

В заключительном туре «Бавария » встретится с братиславским «Слованом». Игра пройдет 29 января.