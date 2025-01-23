Компани о 0:3: «Фейеноорд» заслужил победу, но у «Баварии» было много моментов. Не покидало ощущение, что забьем на 1-2 гола больше»

Венсан Компани оценил поражение от «Фейеноорда» (0:3) в Лиге чемпионов.

«Будем честными: думаю, «Фейеноорд » заслужил победу. Но у нас было много моментов. Меня не покидало ощущение, что сможем забить на один-два гола больше.

Думаю, в последние 10 минут мы могли добиться большего», – сказал тренер «Баварии».