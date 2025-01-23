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«Наполи» готов заплатить 52,5 млн евро за Адейеми. Предложение устроит «Боруссию», но вингер не хочет уходить зимой

«Наполи» готов заплатить 52,5 млн евро за Карима Адейеми вместе с бонусами.

Таким образом, неаполитанцы существенно увеличат предложение по вингеру дортмундской «Боруссии», ранее они согласны были отдать 40 млн.

По данным Sky Sport, немцы согласны продать Адейеми за 52,5 млн, но сам 23-летний игрок не хочет менять клуб зимой.

Также «Наполи» рассматривает вариант с вингером «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sport
logoКарим Адейеми
logoНаполи
возможные трансферы
logoБоруссия Дортмунд
logoсерия А Италия
logoбундеслига Германия
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