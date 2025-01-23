«Наполи» готов заплатить 52,5 млн евро за Адейеми. Предложение устроит «Боруссию», но вингер не хочет уходить зимой
«Наполи» готов заплатить 52,5 млн евро за Карима Адейеми вместе с бонусами.
Таким образом, неаполитанцы существенно увеличат предложение по вингеру дортмундской «Боруссии», ранее они согласны были отдать 40 млн.
По данным Sky Sport, немцы согласны продать Адейеми за 52,5 млн, но сам 23-летний игрок не хочет менять клуб зимой.
Также «Наполи» рассматривает вариант с вингером «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем