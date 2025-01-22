«Наполи» и «Боруссия» обсуждают переход Адейеми за 45-50 млн евро

«Наполи» может заплатить более 40 миллионов евро за Карима Адейеми.

Ранее стало известно , что неаполитанский клуб начал переговоры с «Боруссией» о трансфере вингера.

По информации Фабрицио Романо, стороны обсуждают сделку стоимостью 45-50 млн евро. «Наполи » также связался с представителями игрока, чтобы обсудить условия контракта.

В текущем сезоне Бундеслиги Адейеми провел 9 матчей, отличившись 2 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь .