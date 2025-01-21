«МЮ» снизил запросы по Гарначо до 65 млн евро с учетом бонусов, «Наполи» предлагает 50-55 млн. Клубы могут согласовать сделку за 60 млн евро

«Манчестер Юнайтед» снизил требования по продаже Алехандро Гарначо.

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Наполи» продолжает вести переговоры о подписании вингера. «МЮ » готов продать игрока за 65 млн евро с учетом бонусов, несмотря на то, что изначально запрашивал 75 млн евро.

Сообщается, что на данный момент «Наполи » готов предложить за Гарначо 50-55 млн евро. Сделка может состояться, если неаполитанцы увеличат сумму до 60 млн евро.