«МЮ» снизил запросы по Гарначо до 65 млн евро с учетом бонусов, «Наполи» предлагает 50-55 млн. Клубы могут согласовать сделку за 60 млн евро
«Манчестер Юнайтед» снизил требования по продаже Алехандро Гарначо.
По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Наполи» продолжает вести переговоры о подписании вингера. «МЮ» готов продать игрока за 65 млн евро с учетом бонусов, несмотря на то, что изначально запрашивал 75 млн евро.
Сообщается, что на данный момент «Наполи» готов предложить за Гарначо 50-55 млн евро. Сделка может состояться, если неаполитанцы увеличат сумму до 60 млн евро.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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