«Наполи» начал переговоры о трансфере Адейеми. «Боруссия» готова продать вингера в январе

«Наполи» начал работу над трансфером Карима Адейеми.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил о начале переговоров между «Наполи » и «Боруссией». Дортмундцы готовы продать вингера уже в январе.

Также «Наполи» продолжает переговоры по Алехандро Гарначо , однако соглашение с «МЮ » по-прежнему не достигнуто. «Челси » также рассматривает возможность сделать официальное предложение.