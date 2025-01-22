«Наполи» начал переговоры о трансфере Адейеми. «Боруссия» готова продать вингера в январе
«Наполи» начал работу над трансфером Карима Адейеми.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщил о начале переговоров между «Наполи» и «Боруссией». Дортмундцы готовы продать вингера уже в январе.
Также «Наполи» продолжает переговоры по Алехандро Гарначо, однако соглашение с «МЮ» по-прежнему не достигнуто. «Челси» также рассматривает возможность сделать официальное предложение.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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