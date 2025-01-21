Энрике о «Сити»: «Надеюсь, самый важный матч «ПСЖ» пройдет позже в ЛЧ – когда мы сыграем за трофей»

Луис Энрике дал комментарий о важности матча против «Манчестер Сити».

«ПСЖ» и «Манчестер Сити» встретятся в седьмом туре Лиги чемпионов. В активе клуба из Франции 7 очков после 6 матчей, у англичан – 8 баллов.

– Это ваш самый важный во главе «ПСЖ»?

– Надеюсь, что наш самый важный матч пройдет не против «Манчестер Сити », а чуть позже в этом турнире – когда мы сыграем за главный трофей. Я надеюсь на это, и что у нам еще предстоят важные матчи.

Но матч против «Манчестер Сити» тоже особенный. Не думаю, что кто-то мог предсказать, что «Ман Сити» и «ПСЖ » наберут такое количество очков перед седьмым туром.

Мы все еще не знаем, сколько очков нам нужно набрать для прохода в следующий раунд, – сказал главный тренер парижан Луис Энрике .