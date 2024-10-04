  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Энцо Мареска: «Челси» не может конкурировать с «Ман Сити» и «Арсеналом». У «горожан» один тренер девять лет, у «канониров» – пять. А мы вместе три месяца, разница огромна»
3

Энцо Мареска: «Челси» не может конкурировать с «Ман Сити» и «Арсеналом». У «горожан» один тренер девять лет, у «канониров» – пять. А мы вместе три месяца, разница огромна»

Энцо Мареска объяснил, почему «Челси» не конкурент «Арсеналу» и «Манчестер Сити».

«Я действительно не думаю, что мы можем конкурировать с «Сити» или «Арсеналом». Я правда так не думаю, мы еще не готовы. Причина заключается в том, что «Ман Сити» работает с одним и тем же тренером на протяжении девяти лет, «Арсенал» – пяти. Если хочешь бороться за что-то большое, тебе нужно это время.

После поражения «ПСЖ» от «Арсенала» у Луиса Энрике спросили про то же самое, и он ответил, что у «Арсенала» один тренер пять лет, а у «ПСЖ» – только полтора года. А что говорить про нас, если мы вместе три месяца. Так что разница огромная.

Поэтому я уверен, что мы не в состоянии бороться с этими клубами», – сказал главный тренер «Челси».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
logoПСЖ
logoЧелси
logoМикель Артета
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoЭнцо Мареска
logoлига 1 Франция
logoЛига чемпионов УЕФА
logoАрсенал
logoПеп Гвардиола
logoЛуис Энрике
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мареска о 4:2 с «Гентом»: «Челси» многое может делать лучше – атаковать, обороняться. Второго пропущенного можно было избежать»
10вчера, 21:43
«Челси» побеждает 5 матчей подряд. Общий счет – 17:4
14вчера, 20:59
«Челси» обыграл «Гент» – 4:2. Дьюзбери-Холл, Нкунку и Нету забили, у Мудрика ассист, у Вейги 1+1
27вчера, 20:58
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Друг тен Хага: «Советовал Эрику уйти летом – после победы в Кубке Англии он сделал бы это через парадный вход. Но сейчас он спокоен и расслаблен»
7 минут назад
Памятник Демиралу, показавшему «волчий салют» на Евро-2024, открыли в Турции
726 минут назадФото
Чемпионат Италии. «Наполи» победил «Комо», «Интер» сыграет в субботу, «Ювентус», «Милан» и «Рома» проведут матчи в воскресенье
927 минут назад
Погба о сокращении дисквалификации за допинг: «Наконец-то кошмар закончился. Я никогда сознательно не нарушал правил WADA, принимая прописанную врачом пищевую добавку»
844 минуты назад
Эвра о Мбаппе: «Во Франции ему дают слишком много. Он пока не дотягивает до Бензема. Хочу, чтобы Килиан стал как Джордан и приводил сборную к победам»
748 минут назад
Неймар – самый переоцененный игрок по версии GiveMeSport. Доннарумма – 3-й, Мудрик – 5-й, Рэшфорд – 8-й
69сегодня, 20:04
Бруну – фанатам «МЮ» после двух удалений подряд: «Никто не разочарован сильнее меня. Это один из самых тяжелых моментов. Но я никогда не прятался от ответственности в трудную минуту»
9сегодня, 19:45
Пеп о том, что ФИФА хочет видеть сильнейших игроков на клубном ЧМ: «Это какие? Не понимаю. Я сам буду решать, кого использовать»
25сегодня, 19:31
Лапорта мечтает подписать Холанда, но у «Барселоны» пока не хватает денег. Эрлинг может продлить контракт с «Сити», но с не очень высокими отступными для иностранных клубов (Diario Sport)
42сегодня, 19:25
Месси – первая ассоциация с ЛЧ у Гвардиола, Хавертца, Бареллы, Гакпо, Альвареса и Де Поля
22сегодня, 19:13
Ко всем новостям
Последние новости
CAS пересмотрел дисквалификацию Нуньеса в сборной Уругвая. Форвард «Ливерпуля», пропустивший 2 матча из 5, может поехать на сбор в октябре
23 секунды назад
Чемпионат Испании. «Валенсия» и «Леганес» не забили, «Реал» сыграет в субботу, «Барселона» и «Атлетико» проведут матчи в воскресенье
315 минут назад
Чемпионат Франции. «Марсель» и «Анжер» сыграли вничью, «Монако» Головина проведет матч в субботу, «ПСЖ» и «Гавр» Кузяева – в воскресенье
622 минуты назад
«Я сейчас лучше де Лигта, хотя у меня 20 кг лишнего веса и проблемы с голеностопом». Экс-игрок «Болтона» Уитер о защитнике «МЮ»
225 минут назад
«Рома» и Шомуродов продлят контракт до 2027 года. Остались последние детали
126 минут назад
Чемпионат Германии. «Аугсбург» обыграл «Гладбах», «Байер» и «Дортмунд» проведут матчи в субботу, «Бавария» – в воскресенье
142 минуты назад
Гюндоган о «Сити»: «Пеп не подписал бы меня, если бы не считал, что я могу внести вклад в этом сезоне. Мне есть что доказывать»
54 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Дамак» обыграл «Аль-Шабаб», «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Малкома проведут матчи в субботу
355 минут назад
Конте после 3:1 с «Комо»: «Трудно было представить, что «Наполи» добьется такого результата так быстро. Лукаку всегда способен изменить игру, он становится лучше»
1сегодня, 19:58
Садыгов о Глушакове: «Была договоренность, что в перспективе он может быть играющим тренером. Он сам решит, как ему лучше»
4сегодня, 19:56