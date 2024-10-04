Энцо Мареска: «Челси» не может конкурировать с «Ман Сити» и «Арсеналом». У «горожан» один тренер девять лет, у «канониров» – пять. А мы вместе три месяца, разница огромна»

Энцо Мареска объяснил, почему «Челси» не конкурент «Арсеналу» и «Манчестер Сити».

«Я действительно не думаю, что мы можем конкурировать с «Сити» или «Арсеналом ». Я правда так не думаю, мы еще не готовы. Причина заключается в том, что «Ман Сити » работает с одним и тем же тренером на протяжении девяти лет, «Арсенал» – пяти. Если хочешь бороться за что-то большое, тебе нужно это время.

После поражения «ПСЖ» от «Арсенала» у Луиса Энрике спросили про то же самое, и он ответил, что у «Арсенала» один тренер пять лет, а у «ПСЖ » – только полтора года. А что говорить про нас, если мы вместе три месяца. Так что разница огромная.

Поэтому я уверен, что мы не в состоянии бороться с этими клубами», – сказал главный тренер «Челси ».