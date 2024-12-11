Президент «ПСЖ» об Энрике: «У нас лучший тренер в мире и долгосрочный проект. Матчи ЛЧ с «Ман Сити» и «Штутгартом» – это финалы»

Президент «ПСЖ» назвал Луиса Энрике лучшим тренером мира.

«ПСЖ» вчера разгромил «Ред Булл Зальцбург » (3:0) в 6-м туре Лиги чемпионов.

«Дела идут на лад. Это был важный матч для нас, ключевой. Победа была обязательным условием, если мы хотим идти дальше в ЛЧ. Это было понятно всем.

Мы играли хорошо, победили, много забили – это предаст уверенность команде. Нам понравился этот матч, но в воскресенье другая важная игра (против «Лиона» – Спортс’‘).

Два последних матча в Лиге чемпионов (с «Манчестер Сити » и «Штутгартом » – Спортс’‘) – это финалы. Все это знают. Будут наши болельщики.

Мы хорошо играем в каждом матче. В последнем (против «Осера» – Спортс’‘) мы играли хорошо, хоть и не забили. Яуверен в игроках. В этой игре ЛЧ мы доминировали все 90 минут. Этот матч даст всем надежду.

В футболе, если ты не забиваешь, сложно [побеждать]. Я всегда был уверен в «ПСЖ ». У нас лучший тренер в мире. Мы с ним построили долгосрочный проект. Он очень хороший тренер», – сказал Нассер Аль-Хелайфи после матча.