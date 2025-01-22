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Гол Хакими «Ман Сити» отменен. Коленная чашечка Нуну Мендеша оказалась вне игры во время атаки

Гол «ПСЖ» в ворота «Манчестер Сити» отменен.

В конце первого тайма матча Лиги чемпионов защитник Ашраф Хакими нанес точный удар, завершив контратаку парижан.

Главный судья Шимон Марчиняк принял решение не засчитывать гол из-за офсайда. Коленная чашечка Нуну Мендеша, получавшего мяч перед прострелом на Хакими, была вне игры.

Изображение: кадр из трансляции Okko

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoПСЖ
logoАшраф Хакими
logoНуну Мендеш
logoлига 1 Франция
logoпремьер-лига Англия
logoсудьи
logoШимон Марчиняк
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