Гол Хакими «Ман Сити» отменен. Коленная чашечка Нуну Мендеша оказалась вне игры во время атаки

Гол «ПСЖ» в ворота «Манчестер Сити» отменен.

В конце первого тайма матча Лиги чемпионов защитник Ашраф Хакими нанес точный удар, завершив контратаку парижан.

Главный судья Шимон Марчиняк принял решение не засчитывать гол из-за офсайда. Коленная чашечка Нуну Мендеша , получавшего мяч перед прострелом на Хакими, была вне игры.

Изображение: кадр из трансляции Okko