Гол Хакими «Ман Сити» отменен. Коленная чашечка Нуну Мендеша оказалась вне игры во время атаки
Гол «ПСЖ» в ворота «Манчестер Сити» отменен.
В конце первого тайма матча Лиги чемпионов защитник Ашраф Хакими нанес точный удар, завершив контратаку парижан.
Главный судья Шимон Марчиняк принял решение не засчитывать гол из-за офсайда. Коленная чашечка Нуну Мендеша, получавшего мяч перед прострелом на Хакими, была вне игры.
Изображение: кадр из трансляции Okko
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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