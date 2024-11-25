«Обсудим на парковке». Кин поругался с фанатом «Ипсвича», оскорблявшим его после матча с «МЮ». Ирландец тренировал клуб 13 лет назад

Рой Кин повздорил с фанатом «Ипсвича» после ничьей с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед » и экс-тренер «Ипсвича» работал на матче в качестве эксперта Sky. После игры в соцсетях появилось видео, на котором один из фанатов отпускает в сторону Кина оскорбительные замечания, а тот просит его «подождать и обсудить это на парковке».

По ходу препирательств другие болельщики «Ипсвича » продолжали оскорблять Кина с трибун. В итоге члены съемочной группы Sky отвели ирландца обратно к рабочему месту.

Во время работы Кина в «Ипсвиче» в 2009-2011 годах клуб выиграл всего 28 из 81 матча, проиграв столько же и сыграв вничью 25. После этого он пустился на 21-е место в Чемпионшипе, а тренер был уволен.

Кин и Ричардс сцепились с фанатом «Арсенала». Его забрала полиция, а свидетель утверждает, что зачинщик − легенда «МЮ»