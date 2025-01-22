Переговоры «Динамо» и «Ботафого» по Бителло зашли в тупик. Других претендентов на хавбека нет («Матч ТВ»)
Ранее бразильский полузащитник не приехал на сборы «Динамо» в Катар. Сообщалось, что он ведет переговоры с «Ботафого».
«Пока стороны не достигли договоренностей. Можно сказать, что на данный момент переговоры зашли в тупик. Сторона Бителло старается давить на «Динамо», чтобы клуб принял условия «Ботафого». «Динамо» настаивает на своем.
Есть разногласия по условиям трансфера, и если договориться не получится, то игроку придется остаться. Тем не менее, переговоры с «Ботафого» дошли до серьезной стадии, Бителло хочет именно в этот клуб. Другие реальных претендентов на него нет», – сообщил источник «Матч ТВ».
Бителло выступает за «Динамо» с сентября 2023 года, всего он провел 51 матч. Подробная статистика 25-летнего игрока доступна по ссылке.
«Ботафого» не устраивают требования «Динамо» по размеру первого взноса за Бителло. Крайний срок для оформления сделки истекает через несколько дней
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