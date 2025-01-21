Канчельскис о Бителло: «Бразильцы приезжают в РПЛ заработать. Заварил кашу, чтобы улучшить условия по контракту. Не удивлюсь, если окажется в «Зените»
Андрей Канчельскис оценил неприезд Бителло на сбор «Динамо».
Сообщалось, что хавбек может перейти в «Ботафого».
«Бразильцы приезжают в РПЛ заработать. Никакого секрета в этом нет. Думаю, всю эту кашу Бителло заварил, чтобы улучшить себе условия по контракту.
Если в «Динамо» не готовы это сделать, то могут найтись другие. Не удивлюсь, если Бителло окажется, например, в «Зените», — сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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