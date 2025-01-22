Аморим о гневе в раздевалке после поражения от «Брайтона»: «Я молод и иногда допускаю ошибки. Не обещаю, что это не повторится, но я постараюсь исправиться»
Рубен Аморим объяснил, почему резко отреагировал на поражение от «Брайтона».
Напомним, главный тренер «Манчестер Юнайтед» повредил телевизор в раздевалке, критикуя игроков после матча.
«Я молодой парень и иногда допускаю ошибки. Вот почему я [обычно] не говорю после матчей. После этой игры мне нужно было выговориться, и, возможно, это было ошибкой. [Из-за этого] я стал нервничать еще больше и пошел на пресс-конференцию по-настоящему нервным. Говорил то, чего не должен был говорить, и все.
Иногда ты совершаешь ошибки и потом совершенствуешься. Я не обещаю, что не сделаю этого снова, но я постараюсь исправиться», – сказал Аморим.
Аморим о словах про худший «МЮ» в истории: «Это скорее про меня, чем про игроков – трудно найти тренера, проигравшего 7 из 10 первых матчей. В раздевалке сказал то же самое»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
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