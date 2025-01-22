Саа о Рэшфорде: «Его интервью не помогло никому, кроме агента или другого клуба! Такое уже было с Санчо, Роналду и Погба. Это нелепо и ставит тренера в трудное положение»
В декабре нападающий «Манчестер Юнайтед» дал интервью, в котором допустил уход из клуба, заявив, что «готов к новому вызову, следующим шагам».
«Я разрываюсь надвое из-за ситуации с Маркусом Рэшфордом, потому что я так раздражен его интервью. Это было абсолютно нелепо. Это не улучшило его положение и не помогло клубу, команде. Это не помогло никому, кроме агента или другого клуба!
Я даже не хочу комментировать, потому что очень люблю этого парня, правда. Я уважаю его талант и могу понять трудности, но на этом профессиональном уровне, когда ты лучший игрок и звезда этого клуба и города – это нелепо! Я этого не понимаю.
Не вижу в этом ничего хорошего, потому что такая ситуация уже была с Джейдоном Санчо, Криштиану Роналду и даже Полем Погба. Почему он делает это снова?! Рэшфорд ничего не выигрывает своими комментариями, и это ставит тренера в трудное положение, поскольку ему нужно строить собственную команду и закладывать основы, а Рэшфорд ему не помогает», – сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий