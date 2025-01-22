Аморим об «МЮ»: «Мы выступаем очень плохо, результаты ужасные, мы слишком нервничаем с мячом. Все связано – игроки, персонал, тренерский штаб. Самая большая ответственность на мне»
Ранее португалец назвал нынешний «МЮ» – худшим в истории.
«Я не снимаю ответственность с игроков. Я хочу сказать, что судя по вашим комментариям, я перекладываю вину на игроков. А я говорю, что нужно действительно постараться, чтобы найти команду «Манчестер Юнайтед», которая бы проигрывала семь из 10 матчей, и это моя вина. Это те же самые игроки, которые играют хуже при новом тренере. Это моя главная забота на данный момент.
Я не снимаю ответственность с игроков, но нам нужно улучшить некоторые детали, и я это уже объяснил. В том, как мы играем, мы слишком нервничаем с мячом. Это был не самый удачный момент, чтобы высказывать это после поражения, но есть как есть, и я всегда такой. Я всегда говорю прямо, и сейчас я заявляю: мы выступаем очень плохо, а наши результаты просто ужасные. Все связано – игроки, персонал, тренерский штаб. Но самая большая ответственность лежит на мне, потому что я тренер», – сказал Аморим.
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