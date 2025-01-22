Рубен Аморим: «МЮ» очень волнуется на «Олд Траффорд» – играть дома становится все труднее. Это потому, что мы проиграли здесь 4 матча из 5»
Рубен Аморим признался в нервозности «МЮ» перед домашними матчами.
23 января английский клуб на своем поле сыграет в Лиге Европы с шотландским «Рейнджерс».
«Мы больше нервничаем, играя дома, чем на выезде. Все потому, что мы проиграли четыре домашних матча из пяти.
Первое, о чем я думаю, – это то, что нам нужно забить первыми. Если мы забьем первыми, то сможем изменить ситуацию и начнем лучше играть дома.
Думаю, это очевидно – мы очень волнуемся, и играть на «Олд Траффорд» становится все труднее», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим.
Рубен Аморим: «Мы худшая команда в истории «МЮ», возможно, – надо это осознать и изменить. Представьте, каково фанатам и мне. Приходит новый тренер и проигрывает больше предыдущего»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: BBC
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