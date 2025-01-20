Бартон о Трампе: «Надеюсь, это означает конец для воукизма, разнообразия, равенства, инклюзивности и гендерного искажения на планете. Политика здравого смысла 🇺🇸»

Джоуи Бартон воодушевлен возвращением Дональда Трампа на пост президента США.

Сегодня в США прошла инаугурация 47-го президента. Трамп принес присягу в Ротонде вашингтонского Капитолия и вступил в должность.

«Надеюсь, это означает конец для воукизма (воук – политический термин, обозначающий повышенное внимание к вопросам, касающимся социальной, расовой и половой справедливости – Спортс’‘), DEI (разнообразие, равенство, инклюзивность – общее название для комплекса мер, направленное на достижение представленности и равноправия для исторически непредставленных и угнетенных социальных групп – Спортс’‘) и гендерного искажения на этой планете.

Да здравствует Дональд Трамп 🇺🇸», – написал бывший полузащитник «Манчестер Сити », «Ньюкасла », «КПР » и «Марселя ».

Также Бартон процитировал слова из инаугурационной речи Трампа: «Мы создадим общество, основанное на заслугах. У нас будет только два пола: мужской и женский».

«Политика здравого смысла от Дональда Трампа 🇺🇸 🫡», – прокомментировал эти слова Джоуи.

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