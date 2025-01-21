Фердинанд предложил очистить состав «МЮ»: «Давайте выгоним ребят, создающих плохой фон. Кто-то сказал, что Антони переходит в «Бетис». Просто избавьтесь от них!»
Рио Фердинанд предложил очистить состав «Манчестер Юнайтед».
«Думаю, что Антони уйдет из команды. Кто-то мне сказал, что он переходит в «Бетис». Просто избавьтесь от них! Я буду честен.
Давайте просто выгоним таких ребят, которые создают плохой фон. Они все хотят уйти, и они все рады уйти. Давайте начнем заново.
Вы знаете, каково это, если есть люди, которые не уверены в себе, и если что-то идет не по плану, они недовольны, и это распространяется на всех. Это плохая энергетика», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд, который, помимо Антони, также имел в виду Маркуса Рэшфорда и Тирелла Маласиа.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Goal
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