Невилл о Рэшфорде и Гарначо: «Их уход будет большим шагом вперед для «МЮ», Амориму нечего терять. При Фергюсоне ушли Стам, Бекхэм, Кин, ван Нистелрой – сэр Алекс сделал это, чтобы получить контроль»

Гари Невилл считает, что Маркус Рэшфорд и Алехандро Гарначо должны покинуть «МЮ».

«Появлялись новости о том, что Рэшфорда отдадут в аренду или [продадут] в другой клуб, и, честно говоря, я не удивлюсь, если Рубен Аморим сделает столь важное заявление. Не думаю, что ему есть что терять. Мы видели это на протяжении десяти лет, когда талантливые игроки, не проявлявшие себя постоянно, не могли вывести «Манчестер Юнайтед» на вершину.

Если вспомнить, что делал сэр Алекс Фергюсон на протяжении многих-многих лет… Иногда возникали проблемы со звездными игроками, но именно ему приходилось брать все под контроль. Норман Уайтсайд и Пол Макграт ушли в начале его карьеры, потом Яп Стам, Дэвид Бекхэм , Рой Кин и Руд Ван Нистелрой . Большие игроки, о которых думали: «Они не могут уйти». Он делал это, чтобы взять все под контроль, независимо от того, нравилось вам это или нет, и соглашались ли вы с этим.

Это будет большое трансферное окно. Возможно, не такое значительное, как мы думаем, но если Гарначо и Рэшфорд уйдут, это будет большой шаг вперед. Я не удивлюсь, если после небольшой чистки подпишут одного или двух игроков.

Возможно, Рубену Амориму стоит обратиться к самым выдающимся игрокам и сказать: «Я здесь главный, мне все равно, кто вы. Я определяю стандарты клуба, и если вы им не соответствуете им, то неважно, насколько вы талантливы, сколько стоите, что думают о вас фанаты и сколько вам платят – ваше время подошло к концу», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» в подкасте The Overlap.