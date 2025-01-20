Аморим о Рэшфорде: «Не играть – его выбор. Я не буду выпускать игрока, которого не считаю лучшим для команды»

Рубен Аморим заявил, что не планирует возвращать Маркуса Рэшфорда в состав «МЮ».

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» (1:3) в домашнем матче 22-го тура АПЛ. Рэшфорд не вошел в заявку на игру – нападающий не играет с 12 декабря.

«Это его выбор [не играть]. Я не хочу заострять внимание на этом неприятном моменте, потому что в матчах, которые мы проиграли, Рэшфорда не было. Я не хочу возлагать это на Рэшфорда.

Рэшфорд недоступен, потому что он не играет. Несмотря ни на что, я не собираюсь выпускать игрока, которого не считаю лучшим для команды», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед ».