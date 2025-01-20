Аморим о Рэшфорде: «Не играть – его выбор. Я не буду выпускать игрока, которого не считаю лучшим для команды»
Рубен Аморим заявил, что не планирует возвращать Маркуса Рэшфорда в состав «МЮ».
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» (1:3) в домашнем матче 22-го тура АПЛ. Рэшфорд не вошел в заявку на игру – нападающий не играет с 12 декабря.
«Это его выбор [не играть]. Я не хочу заострять внимание на этом неприятном моменте, потому что в матчах, которые мы проиграли, Рэшфорда не было. Я не хочу возлагать это на Рэшфорда.
Рэшфорд недоступен, потому что он не играет. Несмотря ни на что, я не собираюсь выпускать игрока, которого не считаю лучшим для команды», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
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